В июне на дорогах Эстонии задержали рекордное число пьяных водителей

«В каком-то смысле июнь – это месяц пьяниц. Люди больше выпивают во время праздников, а полиция активнее проводит проверки», - сообщила Postimees ведущий чиновник охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Postimees проанализировал связанные с нетрезвыми водителями данные Департаменте полиции и погранохраны вплоть до 2012 года. Выяснилось, что в среднем ежемесячно в алкометр дуют 64 000 водителей. По этому показателю Эстония входит в число лидеров Европы.

В 2017 году показатель ощутимо снизился, так как в связи с председательством Эстонии в ЕС полиция менее активно вела дорожный надзор.

Если в июне 2018 года было выявлено 757 пьяных водителей, то в июне этого года таких водителей было 823.

В последние два месяца также резко возросло число проверок водителей на трезвость: так, в июне подышать в алкометр попросили 105 000 водителей, что является рекордным показателем за последние семь лет.

Объясняется это просто: с начала этого года стражи правопорядка могут оформлять незначительные нарушения в порядке сокращенного производства. Если раньше бумажная волокита занимала от 20 до 40 минут, то теперь на это требуется не более 10 минут. По этой причине полицейские успевают заниматься большим количество людей.

В то же время в алкометр приходится дуть каждому водителю, чье поведение на дороге покажется полицейским странным. По словам Лойго, чаще всего нетрезвых водителей выявляют во время обычного дорожного надзора, а не в ходе специального рейда.

Согласно статистике, у нетрезвых водителей есть два часа пик: утром с восьми до 11 и вечером с 20.00. Интересно, что именно в вечернее и ночное время попадается больше всего водителей в тяжелом опьянении.

93 процента задержанных водителей — это мужчины в возрасте 26-36 лет. Пенсионеры редко садятся за руль нетрезвыми. Согласно статистике, чаще всего нетрезвы водитель садится за руль Volkswagen 1998 года выпуска.

Пьяный водитель - это молодняк на BMW

Согласно полицейской статистике, если в 2012 году опьянение было выявлено у 1,4 процента проверенных водителей, то в прошлом году этот показатель составил 0,89 процента. Это значение держится с 2015 года.

Лойго признает, что если не заниматься источником проблемы, то не стоит ожидать существенного спада.

«Мы можем лишать людей прав, забирать автомобили, но так мы не решим алкогольную зависимость. Поэтому и число нетрезвых водителей ощутимо не сократится», - сказала она.

Несмотря на то, что в последние годы число нетрезвых водителей не сильно сократилось, но уменьшилось количество тяжелых ДТП с их участием.

ФОТО: SANDER ILVEST / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

«Может, я наивна, но мне действительно кажется, что люди стали меньше пить и реже садиться за руль автомобиля нетрезвыми. Еще десять лет назад ситуация с пьяными водителями напоминала нынешнее положение с превышением скорости: все это делали и все это принимали. Но теперь все изменилось в лучшую сторону", - сказала Лойго.

Анализ Postimees показал, что с 2012 года было задержано 56 086 пьяных водителей.

По данным исследований, проведенных по заказу Министерства юстиции, ежедневно по дорогам Эстонии ездит до 4000 нетрезвых водителей. Если посмотреть, какое число водителей попадается полиции, то получается, что почти 99 процентов нарушителей остаются безнаказанными.

«У нас есть предубеждение, что типичный пьяный водитель - это молодой человек, который едет в пятницу вечером из бара домой на своем BMW. В действительности все не так», - заявила Лойго.

На курсы для нетрезвых водителей все чаще попадают женщины

В последние годы попавшихся нетрезвыми за рулем водителей все чаще отправляли проходить программу реабилитации, в рамках которых пытаются перевоспитать любящих садиться за руль пьяными людей.