В российской Премьер-лиге сыгран исторический тур

Судья матча Владислав Безбородов был вынужден дважды обратиться к видео-рефери. Причем в первом случае Безбородову самому не пришлось смотреть повтор, то во втором случае петербургский судья лично пересматривал спорный момент. Этот спорный момент, который Безбородов пересматривал несколько минут, и привел к назначению пенальти, с которого был забит единственный в матче гол. Федор Чалов получил по ногам от Мурило и с "точки" не промахнулся. 1:0.

"Зенит" обыграл в гостях "Оренбург" 2:0. Иранский форвард питерцев Сердар Азмун установил рекорд клуба, забив гол уже на 11-й секунде встречи. На 55-й минуте с пенальти Артем Дзюба установил окончательный счет. Победа вывела подопечных Сергея Семака на чистое первое место в таблице РПЛ: конкурент "Зенита", "Урал" был бит в Москве 2:0 "Динамо". "Тамбов" одержал первую победу в элите. Команда из Центральной России вынуждена пока проводить матчи в Саранске, но поддержка 23 000 зрителей в Мордовии помогла подопечным Александра Григоряна победить "Спартак" 2:0. В дерби Краснодарского края "Краснодар" не имел проблем с ФК "Сочи" 3:0, а "Арсенал" после поражения 0:1 в Лиге Европы от бакинского "Нефтчи", проиграл и "Ростову" 2:3, который после этой победы поднялся на вторую строку таблицы.