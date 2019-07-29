Тур де Франс получил самого молодого победителя за последние 100 лет
Колумбийский гонщик Ineos Иган Арли Берналь стал самым молодым победителем многодневки «Тур де Франс» за последние 100 лет, передает sports.ru.
На завершившемся в Париже «Тур де Франс»-2019 22-летний колумбиец обошел в общем зачете партнера по команде Герейнта Томаса из Великобритании.
Самый молодым победитель в истории проведения французского Гран-тура является Анри Корне – он выиграл многодневку в 1904 году в возрасте 20 лет.
Также Берналь стал первым колумбийцем и южноамериканцем, одержавшим победу на «Тур де Франс».
Эстонские гонщики Рейн Таарамяэ и Танель Кангерт также принимали участие в велотуре. Таарамяэ стал 66-м, а Кангерт попал в топ-30, заняв 27-е место.