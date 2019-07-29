Пн, 29.07.2019
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Тур де Франс получил самого молодого победителя за последние 100 лет
Танель Кангерт попал в топ-30!

Иган Арли Берналь

ФОТО: THIBAULT CAMUS / POOL / EPA

Колумбийский гонщик Ineos Иган Арли Берналь стал самым молодым победителем многодневки «Тур де Франс» за последние 100 лет, передает sports.ru. 

На завершившемся  в Париже «Тур де Франс»-2019 22-летний колумбиец обошел в общем зачете партнера по команде Герейнта Томаса из Великобритании. 

Самый молодым победитель в истории проведения французского Гран-тура является Анри Корне – он выиграл многодневку в 1904 году в возрасте 20 лет.  

Также Берналь стал первым колумбийцем и южноамериканцем, одержавшим победу на «Тур де Франс». 

Эстонские гонщики Рейн Таарамяэ и Танель Кангерт также принимали участие в велотуре. Таарамяэ стал 66-м, а Кангерт попал в топ-30, заняв 27-е место.

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