В Петербурге застрелен экс-чемпион России и Германии

Карпенко выиграл чемпионат СНГ в 1991 году, в 1992-м стал чемпионом России и вооруженных сил. В 1993 году спортсмен стал финалистом чемпионата Европы по кикбоксингу. Позднее выступал за немецкий клуб по кикбоксингу в Берлине.