Премьер-министр Юри Ратас в понедельник посещает Вормси

Во время поездки Ратас встретится с представителями волостной управы и общественности четвертого по величине острова страны. Юри Ратас примет также участие в церковной службе ко дню Святого Олава, которой будет отпраздновано 800-летие церкви на острове в рамках Шведских дней на Вормси.