Премьер-министр Юри Ратас в понедельник посещает Вормси

Премьер-министр Юри Ратас в понедельник встретится с представителями общественности Вормси. Ратас продолжает поездку по островам Эстонии, обсуждая требующие решения вопросы.
Во время поездки Ратас встретится с представителями волостной управы и общественности четвертого по величине острова страны. Юри Ратас примет также участие в церковной службе ко дню Святого Олава, которой будет отпраздновано 800-летие церкви на острове в рамках Шведских дней на Вормси.
Посещение премьер-министра на Вормси является частью поездки по крупнейшим островам, которая предпринимается для ознакомления с условиями жизни и обсуждения требующих решения вопросов. Ранее Юри Ратас посетил острова Абрука, Аэгна, Кихну, Рухну, Найссаар, Пакри и Прангли, а также Кесселайд, Кыйнастулайд и Манилайд. Еще планируются посещения Осмуссаара и Вилсанди.