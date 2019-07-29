Пн, 29.07.2019
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Премьер-министр Юри Ратас в понедельник посещает Вормси

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Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр Юри Ратас в понедельник встретится с представителями общественности Вормси. Ратас продолжает поездку по островам Эстонии, обсуждая требующие решения вопросы.

Во время поездки Ратас встретится с представителями волостной управы и  общественности четвертого по величине острова страны. Юри Ратас примет также участие в церковной службе ко дню Святого Олава, которой будет отпраздновано 800-летие церкви на острове в рамках Шведских дней на Вормси.

Посещение премьер-министра на Вормси является частью поездки по крупнейшим островам, которая предпринимается для ознакомления с условиями жизни и обсуждения требующих решения вопросов. Ранее Юри Ратас посетил острова Абрука, Аэгна, Кихну, Рухну, Найссаар, Пакри и Прангли, а также Кесселайд, Кыйнастулайд и Манилайд. Еще планируются посещения Осмуссаара и Вилсанди.

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