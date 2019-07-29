16-летний юноша выиграл за один вечер три миллиона долларов

Bugha выиграл с огромным отрывом: у него 59 очков (начисляются за убийства и высокие места на каждой из 6 карт финала), у серебряного призера – 33.

Кайл заработал 3 млн долларов за первое место и сразу же попал в топ-10 киберспортсменов по призовым.

Остальные места в тройке также заняли американцы: Psalm за второе место получил 1,8 млн, EpikWhale – 1,2 млн за третье.

На чемпионате мира по Fortnite разыгрывается 30 млн долларов – на данный момент, до начала The International 2019 по Доте, это максимальный призовой фонд в киберспорте.