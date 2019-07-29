США и Италия совершат инспекционные полеты над территорией России

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", - сказал Шишин, слова которого приводит газета "Красная звезда".

Он отметил, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.