США и Италия совершат инспекционные полеты над территорией России

Наблюдательные полеты американских и итальянских инспекторов в рамках Договора об открытом небе пройдут на этой неделе над территорией России, сообщил ВРИО начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности России Руслан Шишин.
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", - сказал Шишин, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Он отметил, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
"Самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - сказал Шишин.