Пн, 29.07.2019
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  • Фото: в Нымме продается пятикомнатная квартира с современным ремонтом и духом старины

Фото: в Нымме продается пятикомнатная квартира с современным ремонтом и духом старины

ФОТО: KV.EE

В Нымме ждет новую семью дом, в котором смело можно встречать осенние холода.

Пятикомнатная квартира, общая площадь которой составляет 129 квадратных метров, находится в отремонтированном в 2011 году деревянном доме. В ходе работ по обновлению стремились сохранить все то, в чем остался дух старины, пишет Kodustiil.

ФОТО: KV.EE

Квартира с высокими потолками проходит через два этажа и вдохновляет ярким интерьером и эксклюзивными решениями. На первом этаже находятся кухня, столовая, гостиная, ванная и туалет. На втором этаже - зал и три спальни.

ФОТО: KV.EE

В доме есть свой тепловой насос типа воздух-вода, благодаря чему ежемесячные расходы довольно низкие.

Подробнее об этом предложении читайте на портале недвижимости KV.EE.

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