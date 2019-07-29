Фото: в Нымме продается пятикомнатная квартира с современным ремонтом и духом старины

Пятикомнатная квартира, общая площадь которой составляет 129 квадратных метров, находится в отремонтированном в 2011 году деревянном доме. В ходе работ по обновлению стремились сохранить все то, в чем остался дух старины, пишет Kodustiil.

ФОТО: KV.EE

Квартира с высокими потолками проходит через два этажа и вдохновляет ярким интерьером и эксклюзивными решениями. На первом этаже находятся кухня, столовая, гостиная, ванная и туалет. На втором этаже - зал и три спальни.

ФОТО: KV.EE

В доме есть свой тепловой насос типа воздух-вода, благодаря чему ежемесячные расходы довольно низкие.