Пассажироперевозки по железной дороге выросли за год более чем на 11 процентов

По итогам шести месяцев года по железной дороге в Эстонии было перевезено 4,1 млн пассажиров, что на 5,9 процента больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Оборот пассажиропотока в июне в годовом сравнении упал на 4 процента до 35,26 млн пассажиро-километров.

Перевозки грузов по железной дороге за год сократились в июне на 27,3 процента до 1,6 млн тонн. За три месяца грузоперевозки сократились на 19,2 процента до 11,7 млн тонн.