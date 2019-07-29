Названа уменьшающая мозг профессия

Независимо проведенные исследования показали, что у космонавтов сужается центральная борозда, разделяющая лобную и теменную доли, кора больших полушарий сдвигается вверх по черепной коробке, и нарушается циркуляция спинномозговой жидкости в теменных долях. При этом четко прослеживается связь между сроком пребывания на МКС и степенью изменений.

Помимо этого, наблюдалось обратимое сокращение объема серого вещества в височной области коры почти на три процента, а также необратимое снижение количества белого вещества.