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Чемпионат мира по ориентированию принес Эстонии множество медалей

Тиммо Таммемяэ и Райн Сеэпыльд

ФОТО: Lauri Leppik

На севере Испании, в местечке Ла Молина прошел чемпионат мира по рогейну, тактическому ориентированию, передает Postimees.

Соревнования проходили в горной местности на высотах от 1500 до 2500 метров, что требовало от участников отменной физической подготовки, а преодоление всех контрольных пунктов потребовало бы от участников преодолеть перепады высот в сумме девяти километров. Кроме того, в горах участников поджидали холодный дождь, гроза и град.

Чемпионами среди мужчин стали Тиммо Таммемяэ и Райн Сеэпыльд, набравшие 414 баллов. Для Таммемяэ испанское золото - второе в карьере. Впервые он стал чемпионом мира в 2014 году в США.

У женщин Пийбе Таммемяэ и Элери Хирв заняли второе место, пропустив на высшую ступень пьедестала россиянок Анну Бурлинову и Марию Пляшечко.

В юниорском зачете золото выиграли у юношей Лаури Пяхн и Каарел Хендрик Зернант. У девушек Марие Таммемяэ и Эмили Раудкепп выиграли серебро, а Кайсе Рооба и Эпп Паалберг - бронзу. В смешанной команде Хелис Паюсте, Кадри Устав и Каарел Весилинд заняли третье место.

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