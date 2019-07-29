Чемпионат мира по ориентированию принес Эстонии множество медалей

Соревнования проходили в горной местности на высотах от 1500 до 2500 метров, что требовало от участников отменной физической подготовки, а преодоление всех контрольных пунктов потребовало бы от участников преодолеть перепады высот в сумме девяти километров. Кроме того, в горах участников поджидали холодный дождь, гроза и град.

Чемпионами среди мужчин стали Тиммо Таммемяэ и Райн Сеэпыльд, набравшие 414 баллов. Для Таммемяэ испанское золото - второе в карьере. Впервые он стал чемпионом мира в 2014 году в США.

У женщин Пийбе Таммемяэ и Элери Хирв заняли второе место, пропустив на высшую ступень пьедестала россиянок Анну Бурлинову и Марию Пляшечко.