Министр энергетики России пригласил министра Таави Ааса на энергетический форум

Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится в Москве cо 2 по 5 октября. Форум приобрел статус крупнейшей российской площадки по обсуждению актуальной мировой энергетической повестки и получил высокую оценку участников, говорится в приглашении министра Новака, в 2018 году в форуме принял участие президент РФ Владимир Путин.

Ключевыми темами форума в этом году станут вопросы нефтегазовой и угольной отраслей, электроэнергетики, энергоэффективности, сценарии развития мировой энергетики, а также инновационные технологии и сфере традиционных и альтернативных источников топлива.

В форму примут участие руководители профильных государственных организаций и российских энергетических компаний, представители международного экспертного сообщества.