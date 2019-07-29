Ср, 31.07.2019
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Министр энергетики России пригласил министра Таави Ааса на энергетический форум

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Александр Новак.

ФОТО: Pitalev Ilya/TASS

Министр энергетики России Александр Новак пригласил министра экономики и инфраструктур Эстонии Таави Ааса принять в октябре участие в Российской энергетической неделе.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится в Москве cо 2 по 5 октября. Форум приобрел статус крупнейшей российской площадки по обсуждению актуальной мировой энергетической повестки и получил высокую оценку участников, говорится в приглашении министра Новака, в 2018 году в форуме принял участие президент РФ Владимир Путин.

Ключевыми темами форума в этом году станут вопросы нефтегазовой и угольной отраслей, электроэнергетики, энергоэффективности, сценарии развития мировой энергетики, а также инновационные технологии и сфере традиционных и альтернативных источников топлива.

В форму примут участие руководители профильных государственных организаций и российских энергетических компаний, представители международного экспертного сообщества.

Во время экономического форму в Петербурге встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом, с которым договорился продолжать сотрудничество двух государств в сфере транспорта. Обсуждались также перспективы пассажирского сообщения Псков-Печеры-Койдула и повышение скорости движения Таллин-Петербург.

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