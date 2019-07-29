Фирма по аренде персонала: сократят скорее местного работника, чем украинца

Исполнительный директор Hansavest, одной из крупнейших в Эстонии фирм по аренде персонала Юрий Кульбин говорит, что легальной иностранной рабочей силы не стоит опасаться. «Украинцы помогут нам сделать работу и поспособствуют росту экономики, а потом уедут обратно домой, к своей семье», - сказал он в интервью Postimees.
В последние годы часто обсуждалось, пустим ли мы и, если да, то сколько мы пустим рабочей силы из других стран в Эстонию. Щекотливая тема вновь стала актуальной в середине июля, когда МВД выступило с планом по обузданию ввоза нелегальной рабочей силы. Кульбин пояснил детали бизнеса по аренде персонала и рассказал, на что следует обращать внимание при установлении любых ограничений.
- Как работает бизнес по аренде рабочей силы?
- Где есть спрос, возникает и предложение. Если эстонское предприятие не может найти здесь рабочую силу с достаточной квалификацией, мы сделаем это за них и привезем работников из Латвии и Украины. У нас там долговременные бизнес-партнеры и специалисты по вербовке, которые ищут работников согласно потребностям эстонских фирм.
- Как вы находите там правильных людей? Просто хватаете украинца за пуговицу и привозите сюда?
- Поиск работников – не такое простое дело, как может показаться со стороны: это не так, что просто выбрасываешь объявление и тут же появляются люди. Если ты привозишь в Эстонию неправильного человека, который не подходит работодателю, это сразу статья расхода. Ты потратился на объявления, а у предпринимателя остается не сделанной работа. Оба теряют.
Мы занимаемся на Украине целевым маркетингом, ищем в основном сварщиков, операторов станков и других специалистов для производственных фирм и складов. Сколько надо, столько и ввезем. У нас на Украине на месте находятся вербовщики, которые проводят собеседования и проверяют биографию. В случае сварщиков они проводят первые тесты, чтобы посмотреть, умеет ли человек варить и как. Потом мы приводим в порядок документы и привозим их в Эстонию.
- Занимаетесь ли вы ими дальше в Эстонии и как?
- Мы занимаемся ими в Эстонии все то время, что они здесь находятся, с момента прибытия до отъезда. Особенно большой упор мы делаем на период освоения. Мы предоставляем иностранным работникам жилье, организуем транспорт до места работы и обратно. Наши сотрудники знакомят их с эстонской культурой и особенностями. Кроме того, мы находимся на связи с отделом кадров работодателя, чтобы быть уверенными, что обе стороны довольны.
- Если украинец приспособился в Эстонии и на месте работы все идет гладко, зачем тогда вы нужны?
- Вопрос в гибкости и удобстве. Иностранный работник может работать здесь 12 месяцев в течение 15. Три месяца он должен отдыхать. Потом продолжается тот же круг. Мы помогает работодателю организовать этот сложный процесс, внести работников в регистр, уплатить налоги и найти замену на период отпусков. Мы делаем жизнь клиента удобнее и проще. Если один из работников почему-то не годится, мы ищем замену.
В Эстонии есть фирмы, которые сами привозят себе работников с Украины. Почему бы и нет, это может получиться, особенно если необходимы лишь отдельные работники. В то же время есть примеры, где наш клиент попробовал сам искать работников на Украине и привезти сюда, но отказался, поскольку это не так просто.
- Каковы самые распространенные проблемы, возникающие с арендованной рабочей силой? Скольких отправляют обратно на Украину?
- На самом деле, нет разницы, идет речь об украинце или эстонце. Человеческая психология работает одинаково. Не всегда все удается на сто процентов. Но проблем, скорее, мало. Мы уже на Украине проводим с ними столько тестов, чтобы обычно они прекрасно здесь справляются.
- Эстонские фирмы ценят работников из Украины и Латвии?
- Да, нам несколько раз говорили, что украинские и латвийские рабочие такие работящие и эффективные, что фирме в итоге выгоднее сократить местных работников, чем отказаться от наших арендных работников. Несмотря на то, что сокращение местных обходится значительно дороже.
Один наш хороший клиент позвонил нашему руководителю проекта и сказал: «У меня для тебя две новости: плохая и хорошая. Плохая в том, что мы сокращаем 30 рабочих, но хорошая – лишь двое из них - ваши арендные работники».
С иностранными работниками обращаются так же, как с местными. Для них действуют мотивационные пакеты и льготы, их привлекают к мероприятиям фирмы.
- Сколько они зарабатывают?
- Не могу сказать, что арендованная рабочая сила дороже или дешевле, чем местная. Преимущественно они получают ту же зарплату, что и работающие на той же должности жители Эстонии. Особенно это заметно в крупных корпорациях, где есть жесткая политика в области персонала. Это прописано в законе, что им необходимо платить минимум среднюю зарплату, которая равна 1310 евро.
- Налоги с иностранной рабочей силы платят Эстонии или Украине?
- Уплата налогов происходит согласно договоренности по налогам между Эстонией и Украиной. Т.е. подоходный налог с работника удерживается здесь, а социальный налог уходит на Украину. На то есть очень простая причина: арендованная рабочая сила не останется получать здесь пенсию. Они поработают здесь год-два и уедут обратно. Их семья и жизнь на Украине.
Украинцы получают здесь почти в четыре раза больше
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина констатирует, что украинские гастарбайтеры принесли эстонским фирмам большое облегчение, в связи с чем установка излишних ограничений для иностранной рабочей силы нецелесообразна.
Мертсина размышляет о требовании средней зарплаты, установленной для гастарбайтеров. Если в Эстонии, например, украинцу надо платить минимум 1310 евро в месяц, то на родине его ожидает зарплата в 360 евро. Т.е разница в 3,6 раза.
«Едва ли был бы большой наплыв, чтобы приехать в Эстонию, при нашей минимальной зарплате, - считает экономист. – В то же время с какого-то предела требование по зарплате можно рассматривать как препятствие для импорта работника из-за рубежа, поскольку это как бы дополнительная наценка, которую эстонский предприниматель должен платить за одну из важных составляющих своего производства». Мертсина задается вопросом, должно ли требование средней зарплаты быть одинаковым по всей Эстонии. Ведь люди, работающие в Харьюмаа, в среднем получают более высокую зарплату, чем в Пыльвамаа.
«Требование единообразной средней зарплаты по всей Эстонии упростит, конечно, занятия иностранной рабочей силой, но искусственно увеличит расходы на работников в нескольких отраслях деятельности и в большинстве уездов, а в худшем случае бессмысленно уменьшит их конкурентоспособность», - считает он.
- Министр внутренних дел Март Хельме хочет более жестко взяться за нелегальную рабочую силу. Его план хорош?
- Я считаю, что с идейной точки зрения постановка проблемы верна. Сегодня ведь, по сути, каждый может открыть фирму, начать поставлять сюда работников через Польшу, не платя налоги и зарплаты, а, когда дело запахнет керосином, открыть новую фирму и начать все с начала. Бывало, что мы проигрывали тендеры, поскольку с нами соперничала именно такая фирма по аренде, использовавшая грязные приемы. Пока есть фирмы, согласные использовать нелегальную рабочую силу, будут и поставщики услуги.
Нелегальной рабочей силы в Эстонии быть не должно. Я считаю, что государство должно сделать контроль более эффективным, а предприятия должны контролировать фирмы по аренде персонала, платят ли они налоги в Эстонии или Польше. В этом смысле Хельме сделал шаг в правильном направлении.
Например, в Финляндии есть официальный сайт, где фирмы могут проверить фон арендной фирмы, наличие всех разрешений и документов.
С другой стороны, экономика не может расти только за счет контроля. Скорее стоит подумать, как облегчить использование иностранной рабочей силы. В Эстонии по разным оценкам есть 10 000 – 12 000 вакансий, потому мы недополучаем около полумиллиарда евро в год.
- Т.е. с одной стороны мы должны ограничивать, а с другой – больше пускать их сюда?
- Правительство должно подумать, как заполнить вакансии, чтобы экономика процветала. Необходимо заниматься формированием имиджа Эстонии и выделить деньги на рекламу Эстонии в странах, откуда мы ждем лучших временных специалистов.
Такие центральноевропейские страны, как Венгрия, Чехия и Германия, делают это очень активно. Они стали больше открываться для украинцев и уводят их у нас из-под носа. У них есть программы и льготы, которые благоприятствуют ввозу иностранной рабочей силы, поскольку и они страдают от нехватки рабочей силы.
Мы не должны бояться, что, если мы ввезем сюда 5000 украинских рабочих, на столько же вырастет население Эстонии. Они помогут нам сделать работу во время дефицита рабочих рук и увеличить нашу экономику, а через какое-то время вернутся домой.
- Что будут делать фирмы по аренду персонала вроде вашей, если нас настигнет экономический кризис, возникнет безработица, и в Эстонии будет достаточно своих людей, которые будут готовы делать эту работу? Вы останетесь без хлеба?
- Не думаю. Естественно, от многих арендных работников откажутся. Но я повторил бы свою мысль. У нас есть много примеров, как какая-то фирма сокращает несколько десятков людей, но из наших ввезенных сюда иностранцев сокращают лишь пару. Поэтому я думаю, что и во время кризиса гастарбайтеров по-прежнему будут использовать.
Некоторые политики заявили, что можно было бы уже сейчас залатать пустующие рабочие места своими людьми, поскольку в Эстонии существует безработица в 4-5%. Хорошая мысль, но почему тогда этого до сих пор не сделано? Этот вопрос в настоящее жизни нельзя решить чисто математически. Квалификация безработных, навыки, место жительства и пожелание по зарплате не совпадают с тем, что предлагают работодатели. Или наоборот. Вот так просто все и есть.
Кто такой Юрий Кульбин? Что такое HansavestRental OÜ?
Юрий Кульбин возглавляет фирмы по найму персоналу Hansavest Rental и Hansavest Tööjõud, занимающиеся арендой работников.
За 20 лет работы руководителем он также работал исполнительным директором фирм по недвижимости Kaanon Tallinn и Ober-Haus Kinnisvara Eesti.
Кроме того, он возглавлял фирму по управлению недвижимости Minu Vara и был членом правления ISS Eesti, занимающейся благоустройством недвижимости.
Он также управлял аквацентром Kalev Spa и руководил отделами продаж и маркетинга предприятий, действующих в других областях.
Hansavest Rental OÜ учреждена в 2005 году.
Предприятие специализируется на аренде квалифицированных специалистов и рабочих на конвейер в области металлопромышленности, деревообрабатывающей, электронной промышленности и производстве продуктов.
В основном работников привозят из Латвии и Украины, с ними общаются на русском или английском языках.