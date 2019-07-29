Фирма по аренде персонала: сократят скорее местного работника, чем украинца

В последние годы часто обсуждалось, пустим ли мы и, если да, то сколько мы пустим рабочей силы из других стран в Эстонию. Щекотливая тема вновь стала актуальной в середине июля, когда МВД выступило с планом по обузданию ввоза нелегальной рабочей силы. Кульбин пояснил детали бизнеса по аренде персонала и рассказал, на что следует обращать внимание при установлении любых ограничений.

- Как работает бизнес по аренде рабочей силы?

- Где есть спрос, возникает и предложение. Если эстонское предприятие не может найти здесь рабочую силу с достаточной квалификацией, мы сделаем это за них и привезем работников из Латвии и Украины. У нас там долговременные бизнес-партнеры и специалисты по вербовке, которые ищут работников согласно потребностям эстонских фирм.

- Как вы находите там правильных людей? Просто хватаете украинца за пуговицу и привозите сюда?

- Поиск работников – не такое простое дело, как может показаться со стороны: это не так, что просто выбрасываешь объявление и тут же появляются люди. Если ты привозишь в Эстонию неправильного человека, который не подходит работодателю, это сразу статья расхода. Ты потратился на объявления, а у предпринимателя остается не сделанной работа. Оба теряют.

Мы занимаемся на Украине целевым маркетингом, ищем в основном сварщиков, операторов станков и других специалистов для производственных фирм и складов. Сколько надо, столько и ввезем. У нас на Украине на месте находятся вербовщики, которые проводят собеседования и проверяют биографию. В случае сварщиков они проводят первые тесты, чтобы посмотреть, умеет ли человек варить и как. Потом мы приводим в порядок документы и привозим их в Эстонию.

- Занимаетесь ли вы ими дальше в Эстонии и как?

- Мы занимаемся ими в Эстонии все то время, что они здесь находятся, с момента прибытия до отъезда. Особенно большой упор мы делаем на период освоения. Мы предоставляем иностранным работникам жилье, организуем транспорт до места работы и обратно. Наши сотрудники знакомят их с эстонской культурой и особенностями. Кроме того, мы находимся на связи с отделом кадров работодателя, чтобы быть уверенными, что обе стороны довольны.

- Если украинец приспособился в Эстонии и на месте работы все идет гладко, зачем тогда вы нужны?

- Вопрос в гибкости и удобстве. Иностранный работник может работать здесь 12 месяцев в течение 15. Три месяца он должен отдыхать. Потом продолжается тот же круг. Мы помогает работодателю организовать этот сложный процесс, внести работников в регистр, уплатить налоги и найти замену на период отпусков. Мы делаем жизнь клиента удобнее и проще. Если один из работников почему-то не годится, мы ищем замену.