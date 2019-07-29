Электросамокат внешне напоминает обычный механический самокат: два колеса, подошва, рулевая стойка с ручками и металлическая рама. Но главной частью, обеспечивающей передвижение электросамоката, является электродвигатель, работающий от аккумулятора. Дополнительные детали – рычаг включения и газа, а также тормоз.



Электросамокаты способны нести на себе нагрузку более 100 кг (при собственной массе от 10 кг) и везти "водителя" на расстояние в несколько десятков километров. Управлять этим гаджетом легко, а ехать на нем по городской улице в плотном людском потоке достаточно удобно.



О том, что нужно учесть при выборе самоката, смотрите в видеопередаче техноблога Digitark.