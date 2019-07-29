Стоит уточнить, что речь идет о трех моделях: преемниках iPhone XS, XS Max и XR, тогда как в Сети уже были слухи о том, что Apple выпустит еще и обновленный iPhone 8. Такой аппарат вряд ли получит поддержку 5G, пишет ixbt.com.

[Все модели iPhone в следующем году получат модем 5G]

В следующем году Apple будет использовать модемы Qualcomm, но уже в 2021 году, как считают некоторые источники, у Apple будет готов собственный модем.