Пн, 29.07.2019
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Все модели iPhone в следующем году получат модем 5G

Iphone X. Иллюстративное фото.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Согласно многочисленным слухам, в следующем году смартфоны Apple получат модемы 5G. И если ранее говорилось, что такой особенностью смогут похвастаться лишь старшие модели, аналитик Мин-Чи Куо теперь считает, что все iPhone 2020 модельного года будут оснащаться модемами 5G.

Стоит уточнить, что речь идет о трех моделях: преемниках iPhone XS, XS Max и XR, тогда как в Сети уже были слухи о том, что Apple выпустит еще и обновленный iPhone 8. Такой аппарат вряд ли получит поддержку 5G, пишет ixbt.com.

[Все модели iPhone в следующем году получат модем 5G]

В следующем году Apple будет использовать модемы Qualcomm, но уже в 2021 году, как считают некоторые источники, у Apple будет готов собственный модем.

Что касается рынка смартфонов с 5G в целом, источник считает, что в 2020 году аппараты с такими модемами и ОС Android упадут в цене до 230-330 евро, если говорить о самых доступных предложениях.

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