Зачистка частных вузов продолжится?

Дело в том, что на прошлой неделе правительство решило, по предложению Министерства образования и науки, лишить Евроакадемию права на ведение образовательной деятельности с 31 августа 2020 года. Таким образом, мартиролог частных вузов Эстонии пополняется еще одним именем.

Всякому овощу…

Евроакадемия на данный момент стала левофланговой в ряду «ликвидаций», начало которым положил так называемый Международный университет социальных наук Lex, почивший еще в 2004 году, через год после кончины его основателя и бессменного руководителя Джордже Ивановича Перовича. Я пишу «так называемый», потому что в те времена университеты, академии, колледжи и прочие носители звучных иностранных «титулов» плодились, как грибы после теплого дождика.

И неважно, что, скажем, название «университет» подразумевает наличие у такого учебного заведения не только магистерских программ, но и докторантуры или хотя бы реальной возможности создать таковую в ближайшем будущем. Ничего этого, конечно, у детища Джордже Перовича не было и быть не могло.

Правда, в начале своего существования Lex (был основан в 1992 году) подавал большие надежды в качестве прикладного высшего учебного заведения. Какое-то время его ректором даже был академик Арно Кеэрна, до этого возглавлявший эстонскую Академию наук. Программы вуза отвечали европейским стандартам. Но, в силу различных – как объективных, так и вполне субъективных – причин, пройдя через серьезный скандал внутри преподавательского коллектива, университет прекратил существование.

Таким образом, Lex стал первым частным вузом, который не выдержал конкуренции на поле образовательных услуг. Характерная, кстати, особенность новейшего времени: мы говорим не об образовании, а об образовательных услугах; не о лечении или здравоохранении, а о медицинском обслуживании…

Вообще период с начала 1990-х до середины 2000-х годов был отмечен бурным ростом числа частных вузов. Видимо, сказывалось бытовавшее еще с советских времен мнение, что частное, то есть чье-то конкретно (неважно – предприятие или учебное заведение), наверняка лучше, чем государственное или общественное, то есть ничье. Время, впрочем, довольно скоро показало, что этот принцип срабатывает не обязательно всегда.

Но в тот момент царила еще и эйфория от самой возможности как-то отклониться от пресловутой «общей линии», хотя бы на уровне образования уйти от штампов и набивших оскомину стандартов, организовать процесс обучения новыми, творческими методами. Да еще и – чего уж там! – заработать на этом.

Позже, опять-таки, выяснилось, что творческие нестандартные методы – это, конечно, хорошо, но на уровне не выше, чем младшие классы начальной школы. А когда речь идет о среднем и высшем специальном образовании, там эти самые стандарты играют решающую роль – как в процессе обучения, так и при оценке дипломированного специалиста. Но это всё было потом. А пока…