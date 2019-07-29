Компания Aston Martin сократит производство из-за падения продаж

Оптовые поставки дилерам марки Aston Martin в первом полугодии 2019-го сократились на 19% в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, тогда как в Великобритании зафиксировано падение на 17%. Рост наблюдается только в Северной и Южной Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.