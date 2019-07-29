Компания Aston Martin сократит производство из-за падения продаж

Оптовые поставки дилерам марки Aston Martin в первом полугодии 2019-го сократились на 19% в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, тогда как в Великобритании зафиксировано падение на 17%. Рост наблюдается только в Северной и Южной Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По данным Reuters, британская компания скорректировала прогноз по годовому объему продаж: вместо 7100–7300 автомобилей она надеется реализовать 6300–6500. Источники информагентства утверждают, что Астону придется сократить производство. К тому же опасения по поводу Брекзита никуда не делись.
Инвестиционные планы на 40 млн фунтов пущены под нож, отчего акции Астона в начале торгов на Лондонской бирже рухнули на 24%, пишет Drive. С учетом падения в октябре 2018-го бумаги подешевели уже на 58% от первоначальной цены. Аналитики говорят, что доверие инвесторов к руководству компании тает на глазах. Aston Martin отвечает: «сложная обстановка» сохранится до конца года.