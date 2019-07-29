Российский топ-девелопер: банки и государство не дают вести честный бизнес в Эстонии

Развитие проекта Kalevi Panorama в Таллинне, связанное с одним из крупнейших в России девелоперов FSK и ставшее его первым проектом за пределами России, неожиданно приняло странный оборот, пишет Äripäev.
Tycoon OÜ, одному из владельцев которых принадлежит и один из крупнейших в России девелоперов, судится со строительной фирмой, взявшей у них подряд, их отчеты за экономический год вдруг оказались недействительными. А предложенная банком процентная ставка произвела на фирму впечатление, что те не слишком заинтересованы в предоставлении кредита.
«Такого не бывало даже в России. Мы притягиваем мошенников», - критически высказывается собственник и член правления Tycoon Юрий Петров.