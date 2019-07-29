Пн, 29.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме
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  • Российский топ-девелопер: банки и государство не дают вести честный бизнес в Эстонии

Российский топ-девелопер: банки и государство не дают вести честный бизнес в Эстонии

Возле стадиона Kalev будет построено 180 квартир и 232 парковочных места.

ФОТО: Kalevi panorama

Развитие проекта Kalevi Panorama в Таллинне, связанное с одним из крупнейших в России девелоперов FSK и ставшее его первым проектом за пределами России, неожиданно приняло странный оборот, пишет Äripäev.

Tycoon OÜ, одному из владельцев которых принадлежит и один из крупнейших в России девелоперов, судится со строительной фирмой, взявшей у них подряд, их отчеты за экономический год вдруг оказались недействительными. А предложенная банком процентная ставка произвела на фирму впечатление, что те не слишком заинтересованы в предоставлении кредита.

«Такого не бывало даже в России. Мы притягиваем мошенников», - критически высказывается собственник и член правления Tycoon Юрий Петров.

Подробности читайте в Äripäev.

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