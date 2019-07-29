Исследование выявило, сколько лет должна служить бытовая техника

Согласно опросу, быстрее всего выходят из строя чалдовые кофемашины, которые в среднем работают лишь 4,2 года, а самым длительным сроком службы могут похвастаться миксеры — целых 23 года, пишет Geenius.

Чайники в среднем работают чуть более пяти лет, утюги около семь лет, а микроволновые печи вполне способны прослужить почти девять лет.

Так, у кофемашин чаще всего возникали протечки, а также поломки, вызванные скопившейся известью.

Чтобы не испытывать проблем с бытовой техникой, эксперты рекомендуют изучать рейтинги надежности и покупать продукцию проверенных временем брендов.