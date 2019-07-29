Исследование выявило, сколько лет должна служить бытовая техника

Как показало проведенное британским потребительским порталом Which? исследование, в некоторых случаях бытовая техника способна проработать более 20 лет без поломок, но чаще всего срок службы устройств не превышает 10 лет.
Согласно опросу, быстрее всего выходят из строя чалдовые кофемашины, которые в среднем работают лишь 4,2 года, а самым длительным сроком службы могут похвастаться миксеры — целых 23 года, пишет Geenius.
Чайники в среднем работают чуть более пяти лет, утюги около семь лет, а микроволновые печи вполне способны прослужить почти девять лет.
Так, у кофемашин чаще всего возникали протечки, а также поломки, вызванные скопившейся известью.
Чтобы не испытывать проблем с бытовой техникой, эксперты рекомендуют изучать рейтинги надежности и покупать продукцию проверенных временем брендов.
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