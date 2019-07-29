Помощь может прийти слишком поздно: в Эстонии нехватка детских психиатров и длинные очереди

Еще более грустная ситуация наблюдается в области помощи душевного здоровья детей и подростков, так как специализированных детских психиатров на всю страну всего 22. Их же требуется по меньшей мере 50.

«На самом деле у нас тотальный кризис. Помимо того, что нужны психиатры, чтобы лечить людей, нам нужны ресурсы и чтобы обслуживать другие секторы», отмечает Отс-Вайк, сетуя на то, что Эстония не успевает обучать достаточно психиатров. Ситуация осложняется и тем, что прошедшие резидентуру психиатры уезжают за границу.

«Изменилось то, что об этих вещах стали говорить, стигматизация уменьшается. Это самое важное», – говорит Отс-Вайк. По ее словам, теперь люди более осведомлены о том, где искать помощи для себя и близких.

«Да, соглашусь с тем, что система не поспевает, но изменение происходит. Это изменение важно и для того, чтобы помочь системе», – сказала она.

Настоящий кризис вот-вот придет

Мадис Парксепп ФОТО: Marko Saarm

Мадис Парксепп, заместитель председателя Общества психиатров Эстонии, старший врач психиатрической клиники больницы Вильянди.

Нехватка специалистов в какой-то области – достаточно большая проблема в Эстонии. Детских психиатров могло бы быть больше, например, 50. Если разделить это число на уезды, то на каждый пришлось бы два-три психиатра, что не так много. Проблем с психиатрами для взрослых меньше, так как специалистов больше. Но кризис вот-вот придет, потому что психиатров пенсионного возраста или близких к пенсии очень много.

Сейчас в полном объеме помощь детского психиатра можно получить только в Таллинне, в клинике Тартуского университета и больнице Вильянди. Но вопрос не только в числе детских психиатров. Решение, на мой взгляд, не только в том, чтобы увеличить число психиатров, но и более корректно разделить их задачи. Следует дополнительно обучать специалистов и лучше использовать помощь медсестер, специализирующихся на душевном здоровье детей.

Также есть нехватка клинических психологов, занимающихся детьми. Я подчеркну слово «клинический», так как беда с психологами такова, что название их должности не защищено в Эстонии. Психологом может называть себя любой, а клиническим психологом только тот, кто получил специальное образование для работы с больными.

От медицинской системы слишком многого ждут, но подростки с мыслями о суициде – вопрос не только к медицинской системе, но к совместной работе разных отраслей. Службы защиты детей, социальной системы, образовательной системы, медицины. Эти отрасли не всегда совместно координируют свою деятельность. Каналы, откуда ребенок получает помощь в первую очередь, должны быть логичными. Если ребенок ожидает помощи врача два месяца, то у меня всегда возникает вопрос, как, пока он ждет, могут помочь другие отрасли.