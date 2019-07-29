В Нарве впервые прошли соревнования по подбрасыванию бутылок с водой

Суть челленджа - подбросить в воздух бутылочку, частично наполненную водой, так, чтобы бутылочка вращалась, но, упав на поверхность, оказалась в вертикальном положении. Этот незамысловатый трюк стал популярен на YouTube в 2016 году.

Для победителя был назначен призовой фонд в размере 50 евро. В финал «Ботл Флип Челлендж» вышли два молодых нарвитянина - Тоня и Крис. В итоге со счётом 5-3 выиграл Крис. Он сообщил зрителям, что потратит выигрыш на запчасть для своего самоката.