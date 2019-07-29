В Нарве впервые прошли соревнования по подбрасыванию бутылок с водой

С пятницы по воскресенье в Нарве на площади у магазина Prisma проходила летняя ярмарка. Кроме разнообразных товаров вниманию гостей ярмарки был представлен концерт, а также впервые в городе - соревнование по подбрасыванию бутылок Water bottle flip challenge. Вообще, это популярный в интернете челлендж, который организаторы ярмарки превратили в соревнование для детей и подростков.
Суть челленджа - подбросить в воздух бутылочку, частично наполненную водой, так, чтобы бутылочка вращалась, но, упав на поверхность, оказалась в вертикальном положении. Этот незамысловатый трюк стал популярен на YouTube в 2016 году.
Для победителя был назначен призовой фонд в размере 50 евро. В финал «Ботл Флип Челлендж» вышли два молодых нарвитянина - Тоня и Крис. В итоге со счётом 5-3 выиграл Крис. Он сообщил зрителям, что потратит выигрыш на запчасть для своего самоката.
Главный организатор ярмарки Игорь Малышев рассказал, что в сотрудничестве с нарвским магазином Prisma стремится сделать подобные ярмарки не только торговым, но и развлекательным мероприятием для горожан. Поэтому кроме торговли он организовал также концерт на передвижной сцене, бесплатную раздачу сахарной ваты, разнообразные игры для детей.