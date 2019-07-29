Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины

По его словам, формально в парламенте уже есть коалиция, и это монобольшинство президентской партии. Сотрудничество с партией музыканта Святослава Вакарчука «Голос» возможно, однако это будет зависеть от их позиции и пожеланий. Постов в правительстве сторонники Вакарчука в любом случае не получат.

«Нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю», — сказал Герус.

По словам Зеленского, предложение Вакарчуку было сделано еще в начале президентской кампании. Готовность к переговорам подтверждал и сам Вакарчук.