Фестиваль Биргитта покажет эстонской публике знаменитую оперу в знаменитой постановке

По словам главного дирижера Московского театра «Новая» опера Яна Латам-Кёнига, музыкальная глубина и богатство оперы «Фауст», а также положительная мораль в итоге принесли произведению признание во всем мире. «В театре «Новая опера» мы работали над тем, чтобы усовершенствовать наше собственное исполнение, достичь высочайшего художественного уровня и тоже заслужить признание в музыкальном мире». Эстонского зрителя ждет поражающая визуально постановка, которая удивит и своим современным прочтением, и, конечно, прекрасными исполнителями», - добавил Латам-Кёниг.

В 2018 году «Фауст» Московского театра «Новая опера» был номинирован на крупнейшую в России театральную премию «Золотая Маска» в шести категориях - «Лучший спектакль в опере», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» (номинировались исполнители всех трех главных ролей – Мефистофель, Фауст и Маргарита). На церемонии премия была вручена Евгению Ставинскому за роль Мефистофеля. Именно он будет исполнять эту партию на фестивале Биргитта.

«Для нас большая честь, что главным гостем фестиваля в этом году стал театр «Новая опера», маэстро Эри Клас работал здесь дирижером с 2006 по 2011 год», - подчеркнула директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс.

Показ оперы «Фауст» - совместный проект фестивалей Биргитта и «Золотая Маска в Эстонии». Постановка будет показана публике на сцене монастыря Святой Биргитты 14 августа.