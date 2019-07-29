В Facebook создали группу против автобусного предприятия ATKO

Создатель группы Лаури Мейл в описании указал, что цель данного сообщества — сообщать о связанных с Atko проблемах, чтобы попытаться повлиять на чиновников в борьбе с перевозчиком.

«Проблемы с автобусами Atko возникают во многих регионах Эстонии. Последней каплей стало произошедшее в Харьюмаа на Клоогаранна-теэ ДТП с 26 пострадавшими. Призываем вступать в группу всех, кого интересует ситуация вокруг предприятия Atko, а также тех, кто хочет, чтобы в Эстонии было безопасное автобусное сообщение», - говорится в описании сообщества.