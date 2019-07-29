Министерство финансов вновь отклонило заявку разработчика туннеля Таллинн-Хельсинки

Причина отказа: в представленной разработчиком заявке по-прежнему отсутствуют ответы на несколько существенных вопросов.

В составленном министром госуправления ответе министерства отмечается, что в настоящий момент по-прежнему нет ответа на несколько заданных министерством вопросов. Решение было принято по итогам консультаций с различными министерствами и ведомствами, а также местными самоуправлениями, которых затрагивает этот проект.

Первую заявку Finest Bay подало в декабре прошлого года, вторую исправленную заявку – в апреле 2019 года.

«До сих пор не ясно, будет ли железная дорога государственной или частной. Также нет ясности в вопросе финансирования и окупаемости проекта», – говорится в составленном министром госуправления Яаком Аабом ответе.

Он добавил, что необходимо уточнить, какие действия и расходы потребуются от государства, и какие обязательства оно должно будет на себя взять, даже если речь идет о полностью частном проекте. «В случае связывающего две страны туннеля очевидно, что государство должно считаться с возможными финансовыми расходами. Например, дополнительные возможности спасателей или готовность финансировать стратегическую инфраструктуру, если застройщик прекратит свою деятельность», –пояснил министр.

Кроме того, если спецпланировка будет инициирована, при ее составлении нужно будет учесть интересы государства, которое хотело бы физического соединения железнодорожного туннеля с трассой Rail Baltic для перевозки как пассажиров, так и грузов. Правительства Эстонии и Финляндии подчеркнули, что речь идет о межгосударственном проекте и связанные с этим соглашения должны вырабатываться на уровне правительств, отмечает Ааб.

«О туннеле между двумя городами говорят несколько десятилетий. Но сможет ли правительство принять решение о составлении спецпланировки для проектирования туннеля, зависит от получения дополнительной информации от застройщика», – добавил он.

Китайский фонд Touchstone Capital Partners весной объявил о своей готовности инвестировать в туннель Таллинн-Хельсинки.

Touchstone и занимающаяся проектом туннеля фирма FinEst Bay Area в марте заключили договор о встречных намерениях объемом 15 млрд евро и в течение полугода прояснят другу другу подробности намерений.

Touchstone является миноритарным участником фирмы по развитию, мажоритарным будет Финляндия.

Треть средств Touchstone поступит как собственная капитализация инвестиции, две трети — в качестве кредита. Фонд намерен использовать для финансирования туннеля китайский инфраструктурный проект «Один пояс – один путь».

С китайским фондом создана также финансовая структура, которая позволяет подключиться к финансированию туннеля и другим инвесторам.

Как подчеркнул один из учредителей FinEst Bay Area Кустаа Валтонен, заключенный договор «не означает, что в начале следующего года на наш счет упадут 15 млрд евро. Деньги будут поступать тогда, когда в них будет потребность». Валтонен сказал, что очень удовлетворен заключенным договором.

Последние 15 лет фонд Touchstone принимал участие в многих объектах недвижимости и инфраструктуры в Азии, Австралии и Северной и Южной Америках.