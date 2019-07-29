Утечка дня: известный инсайдер подтвердил особенности флагманского смартфона Samsung Galaxy S11

Хорошо зарекомендовавший себя сетевой информатор Ice Universe поделился сведениями, которые он уже может подтвердить относительно следующего флагманского смартфона Samsung.
Смартфон Samsung Galaxy S11 пока носит кодовое название Picasso. Камера устройства получит существенное обновление, сообщает ixbt.com. Ожидающийся уже 7 августа Galaxy Note10 не даст пользователям революции по части камеры, основные изменения будут касаться расположения модулей, программных функций и так далее. В Galaxy S11 же апгрейд будет уже на аппаратном уровне.
У Galaxy S11 тоже будет использоваться экран типа Infinity-O, но отверстие под фронтальную камеру окажется меньше, чем у Galaxy Note10. Смартфон сразу «из коробки» получит операционную систему Android Q и обновлённый фирменный интерфейс One UI 2.x.
Как подчеркнул инсайдер, другие технические характеристики о Samsung Galaxy S11 пока не подтверждены и точно неизвестны.
Официальный дебют Samsung Galaxy S11 ожидается в начале 2020 года.