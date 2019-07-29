Утечка дня: известный инсайдер подтвердил особенности флагманского смартфона Samsung Galaxy S11

Смартфон Samsung Galaxy S11 пока носит кодовое название Picasso. Камера устройства получит существенное обновление, сообщает ixbt.com. Ожидающийся уже 7 августа Galaxy Note10 не даст пользователям революции по части камеры, основные изменения будут касаться расположения модулей, программных функций и так далее. В Galaxy S11 же апгрейд будет уже на аппаратном уровне.

У Galaxy S11 тоже будет использоваться экран типа Infinity-O, но отверстие под фронтальную камеру окажется меньше, чем у Galaxy Note10. Смартфон сразу «из коробки» получит операционную систему Android Q и обновлённый фирменный интерфейс One UI 2.x.

Как подчеркнул инсайдер, другие технические характеристики о Samsung Galaxy S11 пока не подтверждены и точно неизвестны.