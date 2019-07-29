Фото: автомобиль Volkswagen Passat горел открытым пламенем

В субботу около пяти часов вечера в Тартумаа на бульваре Лаулупео загорелось моторное отделение автомобиля Volkswagen Passat, спасатели потушили возгорание. Никто не пострадал.

Около шести часов в субботу в Йыгевамаа в поселке Лохусуу загорелась ответвительная коробка. Спасатели нашли очаг возгорания с помощью термокамер. Дом обесточили и возгорание потушили. Спасатели проверили огнеопасность чердака и проветрили задымленные помещения. Задачей жильцов дома осталось вызвать для устранение неполадки электрика.

Также в субботу в половине девятого вечера в деревне Рускавере в поселке Муствеэ загорелось моторное отделение автобуса. К приезду спасателей передняя часть автобуса горела открытым пламенем. 33 человека, находившихся в автобусе, выбрались до того, как возгорание распространилось. Спасатели потушили пожар. Пассажиров автобуса довезли до Тарту на другом автобусе.

В половине одиннадцатого в субботу спасатели потушили на улице Ляэне в Тарту капот загоревшегося микроавтобуса.

В полночь, в ночь с субботы на воскресенье, в Тарту на улице Сангла горела открытым пламенем надворная постройка, в которой находились гараж и сауна. Спасатели потушили пожар за два часа. Сгорела крыша гаража и частично помещения сауны. По первоначальным данным, возгорание началось из-за неполадки во временной электропроводке. Рано утром спасатели тушили загоревшуюся кучу мусора.