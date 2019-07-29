Начались строительные работы на отрезке шоссе Таллинн-Клоогаранд

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что для тех, кто ежедневно пользуется данной дорогой, строительство означает введение частичных ограничений, вместе с тем, в период строительных работ их устроители обеспечат движение по схеме 1+1. На время ремонта скорость на этом участке будет ограничена 50 км/ч.

Реконструируемый участок на всем его протяжении будет построен как дорога с полностью разделенными встречными полосами, при этом правая полоса направлением Таллинн-Раннамыйза пройдет там, где и сейчас проходит дорога. Встречная полоса направлением Раннамыйза-Таллинн будет спроектирована на проходящей рядом новой дамбе. Т-образный перекресток дороги Вана-Раннамыйза и дороги Раннамыйза будет закрыт, а вместо него построят турбо-кольцевой перекресток, который разместится на дороге Раннамыйза в 200 метрах от нынешнего в направлении Таллинна.

Проложенная с левой стороны от дороги Раннамыйза велопешеходная дорожка будет спрямлена на территории ликвидируемой заправки. На имеющейся дорожке построят соединения с проектируемыми автобусными остановками и пешеходными переходами. С правой стороны от дороги Раннамыйза спроектированы новые отрезки тротуаров от новых автобусных остановок до пешеходных переходов.