Страшная гибель двух полицейских в Мяо: нападение в таком виде и с таким оружием - полная неожиданность

Расположенный недалеко от кладбища Силлаотса монумент установлен в память о дорожных полицейских из Ярва Мареке Лемминге и Арго Киви, которые 15 декабря 1994 года остановили в Мяо для проверки документов и груза грузовик «Камаз». Грузовик вез украденный накануне в Таллинне алкоголь. Во время осмотра груза из кабины грузовика вышел Андрей Илюхин и открыл огонь по полицейским. Марек Лемминг скончался на месте, а Арго Киви - по дороге в больницу, напоминает Järva Teataja.

Произнесший речь на поминальном мероприятии на кладбище нынешний руководитель Пярнуского отдела полиции Юллар Кютт рассказал, что в 1994 году работал полицейским. На вопрос, можно ли было в то время избежать этой трагедии, он ответил, что, скорее всего, нет. «Полицейские останавливали этот грузовик без осознания, что встретятся с преступниками. Это была рутинная проверка. Да, было известно, что в Таллинне произошло какое-то ограбление, но передача информации тогда и сейчас сильно разнятся. За 15 минут до окончания рабочего дня они решили, что проверят еще одну машину и тогда разойдутся по домам», - вспоминает Кютт.

По словам Кютта, тогдашние полицейские имели очень разную подготовку. Он признается, что и сам пошел работать в полицию без соответствующего образования. «Один из погибших имел за плечами три месяца обучения, а второй - семь. В то время тренировками, по сути, не занимались, в 1994 году полицейских отправили на работу - проверять машины и осуществлять надзор за дорожным движением. О какой-либо спецподготовке, о том, как тактически действовать командой, и речи не было. Поэтому только случай мог бы позволить избежать этой трагедии. Такое нападение, в таком виде и с таким оружием было крайне неожиданным для полиции», - признает глава Пярнуского отдела полиции.