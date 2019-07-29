Оказывается, мы использовали подушку для путешествий неправильно

Новый способ использования подушки для длительных перелетов предлагает журналистка и вечная путешественница Аманда Вудс, автор трэвел-издания The Points Guys. Она считает, что подушку нужно носить не на затылке с зазором впереди, как это предлагают производители, а задом-наперед, то есть рогами назад. Так голова поддерживается, нагрузка с шеи снимается, а главное, подбородок надежно закреплен впереди и не падает, пишет turizm.ru.

«Я признаюсь, что чувствовала себя полной дурой, когда решила дать второй шанс дорожной подушке и носить ее задом наперед, — пишет Аманда. — Я видела, как мои попутчики смотрят на меня в замешательстве, но я просто улыбнулась, заткнула уши, натянула маску на глаза и уснула. Несколько раз я просыпалась ночью из-за турбулентности, но при этом чувствовала себя комфортно с подушкой в таком положении и легко засыпала снова. К тому времени, как мы приземлились, я оценила все преимущества и хотела сказать всем, у кого была такая же подушка, что они должны попробовать носить ее иначе».