Картина дня: рекордное число пьяных водителей, прокуратура отправляет экс-министра под суд и нехватка детских психиатров

Два человека попали в опасную ситуацию в заливе Какумяэ. Их спасали с катером и вертолетом

Поздно вечером в воскресенье, 28 июля, два человека, катающихся в заливе Какумяэ на SUP-досках, не смогли самостоятельно вернуться на берег и вызвали на помощь спасателей. Читайте далее...

В Эстонии пассажиры парома оказались в ловушке на два часа

В воскресенье на Сааремаа в районе Лейзи произошел сбой в подаче электричества, оставивший без электричества более 290 клиентов, в числе которых был порт Трийги. Читайте далее...

Ущерб составил более 16 000 евро: на фестивале в Вызу совершена кража

В Раквереский полицейский участок Идаской префектуры сообщили, что в субботу вечером на проходившем в поселке Вызу фестивале продавцов билетов были украдены 400 ленточек-браслетов и мобильный телефон Samsung A7. Читайте далее...

"Обеление нацистских преступников": поминальная служба в Синимяэ возмутила российское посольство

Посольство России в Таллинне выразило неудовольствие относительно поминального мероприятия в Синимяэ, посвященного оборонительным сражениям 1944 года. Читайте далее...

Вице-президентом Банка Эстонии станет Майве Руте

Совет Банка Эстонии (Eesti Pank) утвердил Майве Руте в должности вице-президента банка, срок ее полномочий начнется 1 октября и продлится пять лет. Читайте далее...

В Йыхви может быть установлен памятник патриарху Алексию II