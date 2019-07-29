Картина дня: рекордное число пьяных водителей, прокуратура отправляет экс-министра под суд и нехватка детских психиатров

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
В июне на дорогах Эстонии задержали рекордное число пьяных водителей
В июне этого года на дорогах страны было задержано рекордное за последние шесть лет количество нетрезвых водителей. Читайте далее...
Помощь может прийти слишком поздно: в Эстонии нехватка детских психиатров и длинные очереди
«Ты позволишь мне умереть?», – именно такое сообщение пришло одним апрельским утром Марили, только вернувшейся с работы, от ее 16-летнего сына.
Прокуратура отправляет экс-министра Марти Куузика под суд в связи с насилием в семье
Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова заявила, что сейчас прокуратура составляет обвинительный акт в отношении бывшего министра внешней торговли и IT Марти Куузика и в ближайшее время дело будет направлено в суд. Читайте далее...
Фирма по аренде персонала: сократят скорее местного работника, чем украинца
Исполнительный директор Hansavest, одной из крупнейших в Эстонии фирм по аренде персонала Юрий Кульбин говорит, что легальной иностранной рабочей силы не стоит опасаться. «Украинцы помогут нам сделать работу и поспособствуют росту экономики, а потом уедут обратно домой, к своей семье», - сказал он.
Страшная гибель двух полицейских в Мяо: нападение в таком виде и с таким оружием - полная неожиданность
В этом году исполнится 25 лет со дня, когда в Мяо произошли трагические события, приведшие к смерти двух полицейских. Читайте далее...
Российский топ-девелопер: банки и государство не дают вести честный бизнес в Эстонии
Развитие проекта Kalevi Panorama в Таллинне, связанное с одним из крупнейших в России девелоперов FSK и ставшее его первым проектом за пределами России, неожиданно приняло странный оборот. Читайте далее...
Вблизи Таллинна горит свалка
Сегодня, 29 июля, в 12:27 центр тревоги получил сообщение о пожара на расположенной в волости Йыэляхтме свалке. Читайте далее...
Министерство финансов вновь отклонило заявку разработчика туннеля Таллинн-Хельсинки
Министерство финансов Эстонии во второй раз отклонило заявку разработчика туннеля Таллинн-Хельсинки Finest Bay Area Development Estonia OÜ на инициирование специальной планировки. Читайте далее...
Министр энергетики России пригласил министра Таави Ааса на энергетический форум
Министр энергетики России Александр Новак пригласил министра экономики и инфраструктур Эстонии Таави Ааса принять в октябре участие в Российской энергетической неделе. Читайте далее...
На Кипре арестована британка, заявившая, что ее изнасиловали 12 человек
Кипрская полиция арестовала 19-летнюю британку, которая ранее обвинила группу израильских подростков в групповом изнасиловании. Девушка арестована по подозрению в даче ложных показаний. Читайте далее...
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина». Читайте далее...
На Хийумаа еще один человек заразился клещевым энцефалитом через молоко
В середине июля на Хийумаа трое детей заболели энцефалитом, на сегодняшний день они выздоравливают. Тем не менее, был добавлен еще один случай энцефалита. Читайте далее...
На время строительства туннеля в Нымме автобусы пойдут в объезд
С 12 по 18 августа в связи с прокладкой туннеля под улицей Эхитаяте, у подножия ныммеской горки, автобусы линий 10, 23, 27, 33, 36 и 45 будут направлены в объезд. Читайте далее...
Лукас посоветовал Кальюлайд отозвать приглашение Путину посетить Эстонию
По мнению министра культуры Тыниса Лукаса, из-за подавления протестных акций в Москве президенту Эстонии Керсти Кальюлайд следует отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину посетить финно-угорский конгресс в Тарту, которое Кальюлайд сделала весной этого года во время визита в Москву. Читайте далее...
Завтра в Эстонии похолодает
Жара прошла и возможности ее возврата в ближайшем будущем не предвидится. Закручивающийся над Россией циклон остается на месте и обеспечивает поступление к нам воздушной массы с севера. Читайте далее...
С 1 августа поднимаются цены на железнодорожные билеты
Elron объявляет о введении с 1 августа новых цен на железнодорожные билеты. Новые расценки были опубликованы сегодня на сайте компании. Читайте далее...
Триатлон в Таллинне: читайте, как на выходных изменится движение автобусов
В субботу и в воскресенье, 3 августа и 4 августа, в связи с проведением в Таллинне соревнований по триатлону автобусы линий 73, 21, 21B, 41, 41B, 3, 59, 40, 59, 33 и 72 направляются в объезд, что может вызвать отклонения от расписания и увеличение времени на проезд. Читайте далее...
А вы знали? Названа любимая марка автомобиля эстонских пьяных водителей
Postimees просмотрел статистику полиции за семь лет и проанализировал данные, связанные с вождением в нетрезвом виде. Выяснилось, что в среднем в месяц алкотест проходят 64 000 водителей, а 93 процента пьяных водителей - это мужчины от 26 до 36 лет. Читайте далее...
Финна подозревают в изнасиловании детей: по меньшей мере 12 жертв
Столичная полиция просит граждан, узнавших подозреваемого и обладающих информацией о совершенных им возможных преступлениях, связаться с властями. Читайте далее...
Меняется движение: завтра в Таллинне начнутся съемки фильма про шпионов
30 июля стартуют съемки нового отечественного игрового фильма «О2». В связи в разные дни будут введены временные ограничения на разных улицах центра города. Читайте далее...
Фото: читательница Rus.Postimees сильно порезала ногу на пляже в Виймси
Читатьница Rus.Postimees прислала в редакцию письмо, желая предупредить отдыхающих на пляже об опасностях, таящихся в песке. Читайте далее...
Борис Джонсон выдвинул Евросоюзу условие по Brexit
По словам британского премьера, ратификация Brexit будет возможна только в случае отказа от "запасного механизма" по Северной Ирландии. Читайте далее...
Житель Харьюмаа услышал стрельбу из автомата и вызвал полицию
В воскресенье полицию вызвали в волость Ляэне-Харью в Харьюмаа, где, по словам звонившего, была слыша стрельба из автомата, стрелка полиция не нашла. Читайте далее...
Два человека попали в опасную ситуацию в заливе Какумяэ. Их спасали с катером и вертолетом
Поздно вечером в воскресенье, 28 июля, два человека, катающихся в заливе Какумяэ на SUP-досках, не смогли самостоятельно вернуться на берег и вызвали на помощь спасателей. Читайте далее...
В Эстонии пассажиры парома оказались в ловушке на два часа
В воскресенье на Сааремаа в районе Лейзи произошел сбой в подаче электричества, оставивший без электричества более 290 клиентов, в числе которых был порт Трийги. Читайте далее...
Ущерб составил более 16 000 евро: на фестивале в Вызу совершена кража
В Раквереский полицейский участок Идаской префектуры сообщили, что в субботу вечером на проходившем в поселке Вызу фестивале продавцов билетов были украдены 400 ленточек-браслетов и мобильный телефон Samsung A7. Читайте далее...
"Обеление нацистских преступников": поминальная служба в Синимяэ возмутила российское посольство
Посольство России в Таллинне выразило неудовольствие относительно поминального мероприятия в Синимяэ, посвященного оборонительным сражениям 1944 года. Читайте далее...
Вице-президентом Банка Эстонии станет Майве Руте
Совет Банка Эстонии (Eesti Pank) утвердил Майве Руте в должности вице-президента банка, срок ее полномочий начнется 1 октября и продлится пять лет. Читайте далее...
В Йыхви может быть установлен памятник патриарху Алексию II
Памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II планируется воздвигнуть на территории храма Богоявленской церкви в Йыхви, которым в свое время руководил патриарх. Читайте далее...