Картина дня: ситуация на эстонском рынке труда, рекордное число пьяных водителей и нехватка детских психиатров

Фирма по аренде персонала: сократят скорее местного работника, чем украинца

Исполнительный директор Hansavest, одной из крупнейших в Эстонии фирм по аренде персонала Юрий Кульбин говорит, что легальной иностранной рабочей силы не стоит опасаться. «Украинцы помогут нам сделать работу и поспособствуют росту экономики, а потом уедут обратно домой, к своей семье», - сказал он.

Страшная гибель двух полицейских в Мяо: нападение в таком виде и с таким оружием - полная неожиданность

В этом году исполнится 25 лет со дня, когда в Мяо произошли трагические события, приведшие к смерти двух полицейских. Читать далее...

Российский топ-девелопер: банки и государство не дают вести честный бизнес в Эстонии

Развитие проекта Kalevi Panorama в Таллинне, связанное с одним из крупнейших в России девелоперов FSK и ставшее его первым проектом за пределами России, неожиданно приняло странный оборот. Читать далее...

Вблизи Таллинна горит свалка

Сегодня, 29 июля, в 12:27 центр тревоги получил сообщение о пожара на расположенной в волости Йыэляхтме свалке. Читать далее...

Помощь может прийти слишком поздно: в Эстонии нехватка детских психиатров и длинные очереди

«Ты позволишь мне умереть?», – именно такое сообщение пришло одним апрельским утром Марили, только вернувшейся с работы, от ее 16-летнего сына.

В июне на дорогах Эстонии задержали рекордное число пьяных водителей

В июне этого года на дорогах страны было задержано рекордное за последние шесть лет количество нетрезвых водителей. Читать далее...

Министерство финансов вновь отклонило заявку разработчика туннеля Таллинн-Хельсинки

Министерство финансов Эстонии во второй раз отклонило заявку разработчика туннеля Таллинн-Хельсинки Finest Bay Area Development Estonia OÜ на инициирование специальной планировки. Читать далее...

Министр энергетики России пригласил министра Таави Ааса на энергетический форум

Министр энергетики России Александр Новак пригласил министра экономики и инфраструктур Эстонии Таави Ааса принять в октябре участие в Российской энергетической неделе. Читать далее...

На Кипре арестована британка, заявившая, что ее изнасиловали 12 человек

Кипрская полиция арестовала 19-летнюю британку, которая ранее обвинила группу израильских подростков в групповом изнасиловании. Девушка арестована по подозрению в даче ложных показаний. Читать далее...

Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина». Читать далее...

На Хийумаа еще один человек заразился клещевым энцефалитом через молоко