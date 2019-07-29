Пн, 29.07.2019
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  • Названа новая опасность аномальной жары

Названа новая опасность аномальной жары

Жара в Литве. Иллюстративное фото.

ФОТО: PETRAS MALUKAS / AFP / Scanpix

Исследователи из Университета Невады в США выяснили, что повышение температуры воздуха до 40 градусов Цельсия сделает асфальт достаточно горячим для получения ожогов второй степени на коже человека за несколько секунд. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, о нем сообщает Lenta.ru

Врачи проанализировали 173 случая получения ожогов от раскаленного асфальта в Лас-Вегасе за пять лет, с 2013 по 2017 год, и соотнесли их с данными о температуре воздуха на улице в момент обращения каждого из пациентов. По словам специалистов, тротуар под прямыми солнечными лучами может быть значительно горячее, чем воздух, и вызвать серьезный ожог всего за две секунды.

Более 88 процентов ожогов было получено при температуре воздуха 35 градусов Цельсия и выше, при этом риск начинал возрастать экспоненциально с повышением температуры выше отметки 40 градусов. Под прямыми солнечными лучами в жаркую погоду тротуар может нагреться до 64 градусов Цельсия.

В группу риска входят люди, испытывающие проблемы с мобильностью, маленькие дети, а также люди, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях.

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