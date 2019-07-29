Названа новая опасность аномальной жары

Врачи проанализировали 173 случая получения ожогов от раскаленного асфальта в Лас-Вегасе за пять лет, с 2013 по 2017 год, и соотнесли их с данными о температуре воздуха на улице в момент обращения каждого из пациентов. По словам специалистов, тротуар под прямыми солнечными лучами может быть значительно горячее, чем воздух, и вызвать серьезный ожог всего за две секунды.