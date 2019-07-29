Легендарный вратарь собрался стать президентом страны

«Я могу себе это представить, почему бы и нет? Можно представить все. Я люблю заниматься ответственными делами. И я не сомневаюсь, что должность президента очень ответственна. Он должен обладать рядом качеств, так что посмотрим.

Пока у меня есть работа, которую я действительно люблю, и хочу отдаваться ей в полной мере. Но что будет через два, через три года? Вот тогда я и решу. Все возможно», – сказал Гашек.

Следующие выборы президента Чехии пройдут в 2023 году.