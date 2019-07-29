Участились случаи заражения Африканской чумой свиней

«Так как последний случай АЧС на эстонской ферме по выращиванию домашних свиней был зафиксирован в сентябре 2017 года, то единичные случаи заболевания среди кабанов показывают то, что АЧС в какой-то степени распространяется и потому не стоит терять бдительность», – говорит советник отдела здоровья и благополучия животных Ветеринарно-пищевого департамента Маарья Кристьян.

Следовательно, по словам Кристьян, важно, чтобы фермеры выполняли требования биобезопасности. Тем более, что лето всегда способствует распространению АЧС.

По всей Эстонии действует запрет на выгул свиней на открытой местности, а также кормление свиней свежей травой. В зонах эпидемии фермеры должны исключить любые возможные контакты диких свиней с домашними, а также с какими-либо материалами и инструментами, которые могут взаимодействовать со скотом.

В последние несколько недель участились случаи заражения АЧС у домашних свиней. В Польше АЧС обнаружена на 29-и фермах, в Литве – на 12-и и Латвии – на одной. Также эпидемия распространяется в Румынии, где количество зараженных ферм уже превысило пять сотен. В Болгарии – 22 фермы. На одной из них было убито 36 000 голов. Также о первом случае заражения сообщили 25 июля в Словакии.

Наибольший экономический ущерб понесли предприятия по выращиванию свиней в Болгарии, Польше и Румынии. В Болгарии убиты 82 000 свиней, в Польше – 27 401, в Румынии – 26 385. В Литве и Латвии были заражены некрупные фермы.

АЧС распространялась в Эстонии в 2015-2017 годах. Пострадали 27 ферм, где были убиты 42 583 голов.

В нынешнем году, к 30 июня, были проверены 3046 домашних свиней, и АЧС обнаружено не было. Также проверены 2471 кабанов. Последний раз у кабана был выявлен вирус АЧС в феврале в Ляэнемаа. Начиная с мая были обнаружены только кабаны с антителами АЧС. Это означает, что кабаны смогли выжить после заражения. И хотя они кажутся здоровыми, они по-прежнему являются носителями вируса и представляют опасность.

Африканская чума свиней безопасна для людей, однако они могут быть переносчиками. Мясо свиньи также безопасно для потребления. Качество продающейся на рынке Эстонии свинины под надзором Ветеринарно-пищевого департамента.