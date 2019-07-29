Прокуратура отправляет экс-министра Марти Куузика под суд в связи с насилием в семье

Напомним, что перед тем, как правительство Юри Ратаса принесло присягу, издание Eesti Ekspress сообщило о подозрениях в семейном насилии в отношении министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика, который заявил о своей невиновности, но под давлением общественной критики подал в отставку. 29 апреля полиция возбудила уголовное дело для проверки подозрений в адрес Куузика. Супруга Куузика отрицала насилие.

На минувшей неделе был крайний срок, когда прокуратура могла ответить на ходатайства со стороны адвоката Куузика. Были ли поданы ходатайства и в чем их суть, прокуратура в интересах следствия не раскрывает. Однако то, что некие ходатайства были все же представлены, подтвердила адвокат Куузика Кюллике Намм.