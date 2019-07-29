Пн, 29.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
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Лукас посоветовал Кальюлайд отозвать приглашение Путину посетить Эстонию

Керсти Кальюлайд и Владимир Путин.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

По мнению министра культуры Тыниса Лукаса, из-за подавления протестных акций в Москве президенту Эстонии Керсти Кальюлайд следует отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину посетить финно-угорский конгресс в Тарту, которое Кальюлайд сделала весной этого года во время визита в Москву.

«В Москве опять силой разогнали акцию протеста, для которой требуется элементарная демократия. Лидера оппозиции отравили (?). Приближается время, когда нашему президенту следует отменить свое приглашение Путину посетить Эстонию», - написал Лукас в понедельник в Facebook, передает Rus.ERR.

Напомним, что российская полиция задержала около тысячи демонстрантов, которые собрались в субботу в центре Москвы требовать свободных и справедливых выборов.

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