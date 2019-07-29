Финляндия отклонила 90 процентов прошений об убежище от российских свидетелей Иеговы

Число заявлений от россиян начало расти, когда в России запретили деятельность организации «Свидетели Иеговы». В 2017 году Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией.

По словам старшего инспектора Миграционной службы Отсо Пааси, в течение 2017-2018 годов примерно каждый третий заявитель из России был свидетелем Иеговы.

В 2017 году число заявлений от россиян удвоилось, а в прошлом году россияне стали второй по величине группой среди просителей убежища.

В этом году число россиян среди просителей убежища заметно сократилось.

Почти 90 % заявителей из числа российских свидетелей Иеговы получили отказ от финских властей. Лишь примерно в 10 % случаев финские власти сочли, что заявителям угрожает реальная опасность в России, и удовлетворили их просьбы об убежище. У ведомства нет общего решения по российским свидетелям Иеговы, дело каждого заявителя рассматривается индивидуально, поясняет Пааси.

По оценке, в последние годы из России уехало около пяти тысяч свидетелей Иеговы. В общей сложности в России в эту организацию входят около 170 тысяч человек.

Пресс-секретарь финских «Свидетелей Иеговы» Юкка Палонен характеризует ситуацию в России как преследование людей за их вероисповедание со стороны государства.