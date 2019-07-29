Триатлон в Таллинне: читайте, как на выходных изменится движение автобусов

В субботу, 3 августа, с начала и до конца рабочего дня и 4 августа с 10 до 13:00:

автобусы линии 73 пойдут от центра города в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, Театральной площади, бульвару Эстония, площади Вабадузе, бульвару Каарли, Тоомпуйестеэ, улицам Раннамяэ, Сууртюки, бульвару Пыхья, улицам Соо, Тёэстузе, Эрика, Копли, Тёстузе с остановками на «Театральной площади - остановка «Эстония», на площади Вабадузе - на одноименной остановке, на улице Соо - на временной остановке после перекрестка с бульваром Пыхья, на улице Копли - на временной остановке до перекрестка с улицей Ситси.

автобусы линии 73 к центру города пойдут в объезд по улицам Тёэстузе, Нийне, бульвару Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, площади Вабадузе, Пярнускому шоссе с остановками на улице Тёэстузе - на остановке «Вольта», на улице Нийне - на остановке «бульвар Пыхья», и площади Вабадузе - на одноименной остановке автобусов линий 9, 11, 16, 48.

В субботу, 3 августа, с 11:00 до конца рабочего дня и в воскресенье, 4 августа, с 10 до 13:00:

автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе с остановкой Адамсони на Тоомпуйестеэ;

автобусы линий 41 и 41B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе;

автобусы линии 3 в сторону Веэренни пойдут в объезд по бульвару Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, бульвару Каарли, площади Вабадузе, бульвару Эстония и Театральной площади.

автобусы линии 3 в сторону Рандла пойдут в объезд по Нарвскому шоссе, Пярнускому шоссе, площади Вабадузе, бульвару Каарли, Тоомпуйестеэ, улицам Раннамяэ и Сууртюки, бульвару Пыхья, улицам Соо, Тёэстузе, Эрика, Копли, Ситси с временной остановкой на улице Соо после перекрестка с бульваром Пыхья;

автобусы линии 59 в сторону Пикакари пойдут в объезд по улицам Ристику, Копли, Пальясааре с остановкой на улице Копли до перекрестка с улицей Ситси.

В субботу, 3 августа, с начала рабочего дня общественного транспорта и до 17:30 и в воскресенье, 4 августа, с 10 до 13:00 автобусы линии 40 будут направлены в объезд по улицам Рандла и Пухангу с временной остановкой на улице Пухангу после перекрестка с улицей Рандла.

В воскресенье, 4 августа, с 10 до 13:00 автобусы линий 33 и 72 пойдут в объезд по улицам Сыле, Лыйме, Копли, Сыле с временной остановкой на улице Сыле после перекрестка с улицей Копли.