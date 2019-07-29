Экологи пожаловались в суд на загрязнение свинцом кварталов у Нотр-Дама

Конкретные ответчики в иске не указаны. По мнению экологов, люди, проживающие и работающие на этих территориях, подвергаются опасности из-за «ошибочного бездействия» властей, сообщает News.ru.

В частности, экологи указывают на то, что рабочие, разбиравшие завалы после пожара в соборе, не носили дыхательные маски, а дворники, которые подметают близлежащие улицы, и вовсе работают без всякой защиты. Только на прошлой неделе префект региона Иль-да-Франс Мишель Кадо остановил все работы в Нотр-Дам и распорядился провести медицинское обследование занятых в них людей, сообщает издание Le Monde.