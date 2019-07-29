Также в понедельник был арестован еще один незарегистрированный кандидат в Мосгордуму - муниципальный депутат Константин Янкаускас. Зюзинский районный суд Москвы арестовал его на семь суток. Его также признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

Всего на несанкционированной акции в субботу, по официальным данным, были задержаны 1074 человека. По информации ОВД-Инфо, задержанных было больше - 1373 человека. Выходные в отделениях полиции провели 265 задержанных, в понедельник суды начали выносить решения по их административным делам.

Первым под арест был отправлен Валерий Родин. Щербинский районный суд заключил его под стражу на 12 суток.