Щербинский суд Москвы арестовал на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, главу муниципалитета Красносельского района Илью Яшина. В понедельник суды рассматривают дела оппозиционеров, задержанных на субботней акции.
Суд признал Яшина виновным в организации несанкционированного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Как заявили в полиции, 23 июля в «Твиттере» оппозиционер призвал всех участвовать в акции 27 июля.
Кого арестовали за субботнюю акцию
- Валерий Родин - 12 суток
- Илья Яшин - десять суток
- Константин Янкаускас - семь суток
Яшин свою вину не признал, а на вопросы судьи отвечать отказался, сославшись на 51-й статью конституции.
Во вторник, 30 июля, суд в Троицке будет рассматривать второе дело Яшина по той же статье, но за организацию акции 14 июля в Новопушкинском сквере и последующих ежедневных митингов на Трубной площади.
Яшин был задержан в ночь на 27 июля. Вечером того же дня его отпустили на свободу, но затем снова задержали на Трубной площади. Выходные он провел в отделении полиции.