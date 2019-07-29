Фото: читательница Rus.Postimees сильно порезала ногу на пляже в Виймси

Читатьница Rus.Postimees прислала в редакцию письмо, желая предупредить отдыхающих на пляже об опасностях, таящихся в песке.
Отдыхая вчера на пляже Хаабнеэме в Виймси, девушка порезалась о стекло. Она утверждает, что на берегу и морском дне заметно битое стекло. Пострадавшая призывает людей быть более внимательными.
Девушке оказали первую помощь на месте. Она выражает благодарность Службе береговой охраны.
На данный момент на пляже Хаабнеэме вывешен зеленый флаг, что означает отсутствие опасностей в воде для купающихся.
Мы обратились за комментарием к волостной управе Виймси. Как только ответ будет получен, мы опубликуем его.