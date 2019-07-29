Фото: читательница Rus.Postimees сильно порезала ногу на пляже в Виймси

Отдыхая вчера на пляже Хаабнеэме в Виймси, девушка порезалась о стекло. Она утверждает, что на берегу и морском дне заметно битое стекло. Пострадавшая призывает людей быть более внимательными.

Фото читательницы Rus.Postimees. ФОТО: Lugeja foto

Девушке оказали первую помощь на месте. Она выражает благодарность Службе береговой охраны.

На данный момент на пляже Хаабнеэме вывешен зеленый флаг, что означает отсутствие опасностей в воде для купающихся.