Пн, 29.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Фото: читательница Rus.Postimees сильно порезала ногу на пляже в Виймси

Фото читательницы Rus.Postimees

ФОТО: Lugeja foto

Читатьница Rus.Postimees прислала в редакцию письмо, желая предупредить отдыхающих на пляже об опасностях, таящихся в песке. 

Отдыхая вчера на пляже Хаабнеэме в Виймси, девушка порезалась о стекло. Она утверждает, что на берегу и морском дне заметно битое стекло. Пострадавшая призывает людей быть более внимательными. 

Фото читательницы Rus.Postimees.

ФОТО: Lugeja foto

Девушке оказали первую помощь на месте. Она выражает благодарность Службе береговой охраны.

На данный момент на пляже Хаабнеэме вывешен зеленый флаг, что означает отсутствие опасностей в воде для купающихся. 

Мы обратились за комментарием к волостной управе Виймси. Как только ответ будет получен, мы опубликуем его.

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