Волость Валга просит министерство о помощи: нужно найти управу на медвежат

В своем обращении Лепик пишет, что в последние недели в окрестностях волости Валга гуляют медвежата из Пскова. В поисках еды они наведываются в сады к жителям волости, мешают дорожному движению, переворачивают мусорные баки и даже разбили окна одного магазина.

Сообщения о медведях были получены из города Валга, а также из Соору, Циргулийна и Ыру. Сообщения приходят почти ежедневно.

«Отсюда следует, что медведи уже привыкли к поиску еды вблизи человека и уже не скрываются от людей, как обычно делают лесные звери. Хотя сейчас ущерб лишь материальный, медведи могут быть потенциально опасны для человека. Также постоянные контакты с человеком могут привести в будущем к тому, что медведям будет тяжело справиться с жизнью в лесу», – утверждает Лепик.