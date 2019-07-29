Пн, 29.07.2019
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  • Житель Харьюмаа услышал стрельбу из автомата и вызвал полицию

Житель Харьюмаа услышал стрельбу из автомата и вызвал полицию

Мужчина с автоматом. Иллюстративное фото.

ФОТО: Fabio Bucciarelli / AFP / Scanpix

В воскресенье полицию вызвали в волость Ляэне-Харью в Харьюмаа, где, по словам звонившего, была слыша стрельба из автомата, стрелка полиция не нашла, передает Postimees.

Житель деревни Курксе сообщил в полицию, что стрельба из автомата доносилась со стороны соседского хутора.

Полицейские проверили этот хутор и его окрестности, однако не нашли ни оружия, ни возможного стрелка.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении общественного порядка. Суд может наказать за это денежным штрафом или арестом.

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