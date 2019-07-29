Житель Харьюмаа услышал стрельбу из автомата и вызвал полицию

В воскресенье полицию вызвали в волость Ляэне-Харью в Харьюмаа, где, по словам звонившего, была слыша стрельба из автомата, стрелка полиция не нашла, передает Postimees.
Житель деревни Курксе сообщил в полицию, что стрельба из автомата доносилась со стороны соседского хутора.
Полицейские проверили этот хутор и его окрестности, однако не нашли ни оружия, ни возможного стрелка.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении общественного порядка. Суд может наказать за это денежным штрафом или арестом.