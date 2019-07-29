Два человека попали в опасную ситуацию в заливе Какумяэ. Их спасали с катером и вертолетом

"Сначала я пытался помочь несовершеннолетним, пересадив их на свою доску, но это не помогло, поэтому я решил постараться добраться до берега в одиночку и вызвать спасателей, поскольку уже стемнело и стало холодать. Большинство вернулось на берег без помощи спасателей, с помощью инструктора, когда ветер немного стих, но несколько человек привезли на берег на лодке", - рассказал ERR один из участников группы.