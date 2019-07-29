Пн, 29.07.2019
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  • Два человека попали в опасную ситуацию в заливе Какумяэ. Их спасали с катером и вертолетом

Два человека попали в опасную ситуацию в заливе Какумяэ. Их спасали с катером и вертолетом

Балтийское море. Иллюстративное фото.

ФОТО: ALO LÕHMUS/PM

Поздно вечером в воскресенье, 28 июля, два человека, катающихся в заливе Какумяэ на SUP-досках, не смогли самостоятельно вернуться на берег и вызвали на помощь спасателей, передает Rus.ERR.

На сообщение отреагировали полицейский катер, полицейский патруль и служба спасения. Для поисков был также задействован полицейский вертолет.

"Сначала я пытался помочь несовершеннолетним, пересадив их на свою доску, но это не помогло, поэтому я решил постараться добраться до берега в одиночку и вызвать спасателей, поскольку уже стемнело и стало холодать. Большинство вернулось на берег без помощи спасателей, с помощью инструктора, когда ветер немного стих, но несколько человек привезли на берег на лодке", - рассказал ERR один из участников группы.

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