"Обеление нацистских преступников": поминальная служба в Синимяэ возмутила российское посольство

В заявлении на странице посольства в Facebook написано, что посольство с возмущением восприняли ставшую мрачной традицией на эстонской земле сходку почитателей эсэсовцев 27 июля на высотах Синимяэ.

Также посольство выразило обеспокоенность тем, что в мероприятия участвовала и молодежь.

"К сожалению, официальные власти в очередной раз не удосужились осудить данный шабаш, на котором продолжалась позорная практика открытого переписывания истории и обеления нацистских преступников на фоне заметного роста радикальных настроений в стране", - написано в заявлении.

Посольство призвало эстонскую сторону уважать решения Нюрнбергского трибунала.

В Синимаяэ была проведена поминальная служба, участники возложили венки к мемориальным камням. Из членов Рийгикогу в возложении венков участвовали член партии Isama Тармо Круузимяэ и члены EKRE Анти Пооламетс и Руубен Каалеп.