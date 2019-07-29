Пн, 29.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме
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  • "Обеление нацистских преступников": поминальная служба в Синимяэ возмутила российское посольство

"Обеление нацистских преступников": поминальная служба в Синимяэ возмутила российское посольство

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Поминальная служба в Синимяэ.

ФОТО: Sander Ilvest

Посольство России в Таллинне выразило неудовольствие относительно поминального мероприятия в Синимяэ, посвященного оборонительным сражениям 1944 года, передает Postimees.

В заявлении на странице посольства в Facebook написано, что посольство с возмущением восприняли ставшую мрачной традицией на эстонской земле сходку почитателей эсэсовцев 27 июля на высотах Синимяэ.

Также посольство выразило обеспокоенность тем, что в мероприятия участвовала и молодежь.

"К сожалению, официальные власти в очередной раз не удосужились осудить данный шабаш, на котором продолжалась позорная практика открытого переписывания истории и обеления нацистских преступников на фоне заметного роста радикальных настроений в стране", - написано в заявлении.

Посольство призвало эстонскую сторону уважать решения Нюрнбергского трибунала.

В Синимаяэ была проведена поминальная служба, участники возложили венки к мемориальным камням. Из членов Рийгикогу в возложении венков участвовали член партии Isama Тармо Круузимяэ и члены EKRE Анти Пооламетс и Руубен Каалеп.

"Битва при Синимяэ была самым кровопролитным сражением, когда-либо имевшим место на территории Эстонии. В результате битвы было остановлено советское наступление с целью завоевания всей Эстонии", - сообщает о сражениях, длившихся с 26 июля по 10 августа 1944 года, эстонская версия сайта Wikipedia.

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