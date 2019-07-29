"Обеление нацистских преступников": поминальная служба в Синимяэ возмутила российское посольство

Посольство России в Таллинне выразило неудовольствие относительно поминального мероприятия в Синимяэ, посвященного оборонительным сражениям 1944 года, передает Postimees.
В заявлении на странице посольства в Facebook написано, что посольство с возмущением восприняли ставшую мрачной традицией на эстонской земле сходку почитателей эсэсовцев 27 июля на высотах Синимяэ.
Также посольство выразило обеспокоенность тем, что в мероприятия участвовала и молодежь.
"К сожалению, официальные власти в очередной раз не удосужились осудить данный шабаш, на котором продолжалась позорная практика открытого переписывания истории и обеления нацистских преступников на фоне заметного роста радикальных настроений в стране", - написано в заявлении.
Посольство призвало эстонскую сторону уважать решения Нюрнбергского трибунала.
В Синимаяэ была проведена поминальная служба, участники возложили венки к мемориальным камням. Из членов Рийгикогу в возложении венков участвовали член партии Isama Тармо Круузимяэ и члены EKRE Анти Пооламетс и Руубен Каалеп.
"Битва при Синимяэ была самым кровопролитным сражением, когда-либо имевшим место на территории Эстонии. В результате битвы было остановлено советское наступление с целью завоевания всей Эстонии", - сообщает о сражениях, длившихся с 26 июля по 10 августа 1944 года, эстонская версия сайта Wikipedia.