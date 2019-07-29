Вице-президентом Банка Эстонии станет Майве Руте

Представляя Майве Руте президент Банка Эстонии Мадис Мюллер заявил, что он высоко ценит опыт работы и разностороннее образование нового члена правления.

"Майве отличалась от других кандидатов своим большим опытом работы на международном уровне. Это, безусловно, пойдет на пользу сотрудничеству Банка Эстонии с центробанками других стран и в других вопросах", - сказал Мюллер.