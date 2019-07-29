Вице-президентом Банка Эстонии станет Майве Руте

Совет Банка Эстонии (Eesti Pank) утвердил Майве Руте в должности вице-президента банка, срок ее полномочий начнется 1 октября и продлится пять лет, передает Rus.ERR.
Представляя Майве Руте президент Банка Эстонии Мадис Мюллер заявил, что он высоко ценит опыт работы и разностороннее образование нового члена правления.
"Майве отличалась от других кандидатов своим большим опытом работы на международном уровне. Это, безусловно, пойдет на пользу сотрудничеству Банка Эстонии с центробанками других стран и в других вопросах", - сказал Мюллер.
Сама Майве Руте добавила, что после многих лет работы в Брюсселе она очень рада возможности внести свой вклад в рост и развитие Эстонии.