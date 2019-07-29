В Йыхви может быть установлен памятник патриарху Алексию II

В следующем году исполнится 70 лет с начала его службы в Йыхви, и местные активисты видят определенный смысл в установлении монумента на территории церкви.

"В Йыхви было не так много значимы людей. А стать патриархом Московским и всея Руси - это крайне редкий случай, и для человека, который начал свой жизненный путь отсюда. Отметить это, я считаю важным", - сказал "Актуальной камере" соавтор идеи Владислав Наумов.