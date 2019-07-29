Трамп намерен вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года

Дональд Трамп намерен вывести военнослужащих США из Афганистана еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года. Об этом заявил на заседании некоммерческой организации "Экономический клуб" в Вашингтоне в понедельник, 29 июля, госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, Трамп отчетливо указал на необходимость "прекратить бесконечную войну" и начать вывод войск, передает Deutsche Welle.