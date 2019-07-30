На Месси напали на Ибице

Футболист отдыхал в заведении в компании супруги и партнеров по «Барселоне», как внезапно один из присутствующих попытался атаковать Месси. После нескольких толчков аргентинца окружила охрана, которая оттеснила неизвестного.

Месси не принимает участия в предсезонном турне «Барселоны». После Кубка Америки, на котором сборная Аргентины заняла третье место, форвард получил дополнительное время для отдыха. Отпуск он проводит на Ибице.